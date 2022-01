Vieira Vidente sorprende con sus más recientes revelaciones

La reconocida psíquica dice cómo afectará la erupción volcanica en Tonga a América Latina

“No me extraña que lo del volcán haya sido provocado, la ciencia está muy avanzada”, se puede leer en algunos comentarios A unos días de que ocurriera una violenta erupción volcánica en Tonga, lo que provocó alerta de tsunamis en diferentes países del mundo, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela cómo afectará este suceso a algunas regiones de América Latina y simplemente es aterrador. Fue a través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 200 mil suscriptores, que la vidente compartió un revelador video donde dice por qué razón pasó todo esto, además de aprovechar la ocasión para predecir que es lo que pasará en los próximos seis meses del año. La erupción volcánica en Tonga, ¿cómo afectará a América Latina? Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, Vieira Vidente recordó que ya había dicho anteriormente que este 2022 iba a ser “muy fuerte”, en especial los seis primeros meses, pero no solo en virus, enfermedades y muertes, sino que también en algo más y no quiso dejar escapar la ocasión para decirlo. “He estado visualizando muchas cosas fuertes que nos vienen. Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que debemos de tener a Dios en la boca, tenemos que hacer una cadena de oración, pues estos seis meses vienen fuertísimos. Yo lo dije antes, viene mucha agua”.

Vieira Vidente manda sus oraciones a Ecuador y Perú Antes de continuar con sus revelaciones días después de la erupción volcánica en Tonga, Vieira Vidente mandó sus oraciones a sus ‘hermanos’ de Ecuador y Perú: “Aquí me está saliendo una cruzada, una mujer orando, rezando, muy fuerte. Cuidado, en alerta, mis hermanos de Ecuador y mis hermanos peruanos, que no se nos vaya un poco de agua para allá”. “Las cartas me están diciendo que por el momento vamos a estar en caos, no estamos a finales de enero y ya nos está pasando todo esto. No es solamente este tsunami que yo veo aquí, yo veo más. Lo digo hoy, antes de finalizar este 2022 viene algo igual, fuerte. Este año no solo viene con tsunamis, vendrá un pequeño temblor, mucha agua y saldrán más variantes de enfermedades y virus”.

Habría una pequeña esperanza luego de la erupción volcánica en Tonga Pero no todo estaría perdido luego de la erupción volcánica en Tonga, pues la psíquica Vieira Vidente aseguró que después de tres meses “vamos a estar un poquito bien”, pues el sol saldría de nueva cuenta para todos. Sin embargo, otras dos nuevas cartas dirían algo que habría que tomar en cuenta… “El diablo nos está acechando como siempre, día y noche. Pero no solamente Ecuador debemos de tener en oración y a Perú, aquí me salen otros países más: Chile, Argentina, Colombia, mis oraciones para ustedes también porque viene algo fuerte para estos tres países”, reveló la psíquica.

“Viene un cambio muy fuerte”, dice Vieira Vidente “Viene un cambio muy fuerte para uno de estos países, como que le va a favorecer en algo que muchos han estado esperando, y en las cartas me sale que en Chile habrá personas evacuando, como saliendo, muy asustadas, esto apenas comienza”, compartió la psíquica antes de concluir con sus revelaciones. “Este tsunami (refiriéndose a la erupción volcánica en Tonga) fue muy fuerte. Yo siempre he dicho que esto no es casualidad, aquí hay algo, porque aquí me sale un hombre con dinero, apoderado, me sale que algo ya estaba planeado, este 2022 nos vienen muchas cosas, pero no porque Dios quiera que pase, aquí yo veo manipulaciones, ‘manos metidas'”.

¿Qué pasará después de la erupción volcánica en Tonga? “Aquí me dice el ángel de la guarda que no podemos perder la calma porque Dios está con nosotros, nuestros ángeles, para que esto no pase a mayores, esto es lo que yo estoy viendo aquí. Yo siempre lo he dicho, con la oración paramos todos”, reveló Vieira Vidente. “Nosotros podemos frenar lo que vendrá más adelante. En estos seis primeros meses veo a una persona poniendo muchas cosas, pero hay otro que va a querer frenar. Esta erupción volcánica en Tonga fue la gota que derramó el vaso, yo veo que vienen más erupciones, cuidado México, yo veo que se despierta un volcán”, finalizó la psíquica (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Perú califica como “desastre ecológico” derrame de Repsol Perú calificó hoy como “el peor desastre ecológico… en los últimos tiempos” a un derrame ocurrido el sábado en su capital costera, horas después de una erupción en Tonga, de miles de barriles de petróleo en una refinería frente al Pacífico administrada por la española Repsol. Repsol negó más tarde cualquier responsabilidad y dijo que el derrame ocurrió luego que, tras consultar a la Marina de Guerra, esta institución no brindó ninguna alerta de tsunami y que por ello, un buque continuó descargando petróleo a su refinería y que después un oleaje provocó el desastre.

Se habrían derramado 6 mil barriles de petróleo El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo en su cuenta de Twitter que el derrame de 6.000 barriles en uno de los mares más ricos del mundo en biodiversidad también “ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores” y que Repsol “debe resarcir este daño de inmediato”. La cancillería añadió que el derrame “ha puesto en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas” en 18.000 kilómetros cuadrados que incluyen la zona reservada de Ancón, así como la “Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores”. La fiscalía ambiental comentó el lunes que “la alta cantidad de petróleo en el mar” difiere con la información preliminar alcanzada por Repsol, que señaló que se derramaron 7 galones de crudo. El martes el gobierno anunció que la cifra era otra: al menos 6.000 barriles de petróleo (Con información de AP).