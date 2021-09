Tomás Rodríguez es detenido al intentar matar a un policía a balazos

Tomás Rodríguez ya está detenido en la cárcel del Condado de Harris y enfrentará sus varios procesos penales ante el juez Chris Morton, de la Corte Criminal 230 de Distrito en el Condado de Harris . Hasta el momento de escribir esta historia, el juez Morton no ha determinado cuándo será la primera audiencia del detenido.

El patrullero del HPD, de quien no se revelará su nombre en esta historia para mantener su privacidad, también descargó su pistola de cargo cuando fue atacado a balazos por Tomas Rodríguez, en un tiroteo que conmocionó al vecindario de The Heights, en el noroeste del área metropolitana de Houston. Ninguno de los dos quedó herido por los balazos.

No es la primera vez que Tomás Rodríguez está en problemas con las autoridades. Rodríguez ha sido detenido en por lo menos diez ocasiones anteriores desde el año 2008, cuando lo capturaron la primera vez por un cargo de asalto a un miembro de su familia, curiosamente el mismo delito que causó su arresto más reciente.

La golpiza de Tomás Rodríguez a su novia

En los documentos del caso no se detalla quién llamó a las autoridades. Ante la gravedad del reporte de violencia doméstica, varios agentes del HPD fueron enviados a un centro comercial marcado con el 1301 West de 20th Street, en The Heights, casi esquina con Bevis Street. No se detalla quién llamó a las autoridades para reportar el ataque a la chica.

Según el reporte del primer patrullero del HPD que llegó a la zona del ataque alcanzó a ver cómo un hombre hispano, posteriormente identificado como Tomás Rodríguez, golpeaba a la mujer. El oficial paró su patrulla y brincó, con el arma en la mano, pero sin apuntar al hispano, y le ordenó a gritos que se detuviera.