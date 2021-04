Las felicitaciones por esta distinción no se hicieron esperar, además de que algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para recordarle que era “un gran actor”: “Siempre lo he dicho, eres una gran persona y un hermoso ser humano”, se puede leer en otro mensaje.

“Si tienes vocación, maravilloso”: Tomás Goros

“Lamentablemente, muchos artistas son utilizados, es decir, como tienen fama, lamentablemente tiene doble filo, puede ser utilizado de manera positiva o negativa, porque yo puedo ser muy famoso y a lo mejor, no tan mala persona, pero no tengo una idea de la política y me meto a un cargo que no sé y nada más el partido me va a manipular, ya ganaste ahora vas a hacer lo que yo te digo”, expresó en esa ocasión el actor mexicano.

Tomás Goros intubado. A pesar de esto, Tomás Goros no ve mal que algunos actores hayan incursionado en la política de manera seria, aunque si ve mal que lo hayan hecho con la única finalidad de apoyar a los partidos políticos: “Eso no me gusta. Si tienes vocación, maravilloso”.