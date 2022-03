¿PORQUÉ YA NO SIGUIÓ DIRIGIENDO?

Fue precisamente hace casi un año que la directiva del cuadro púrpura de Mazatlán, informó que, tras no llegar a un acuerdo económico, el estratega e histórico de Tigres de la UANL no seguiría al frente de la escuadra del puerto para el torneo de futbol de Apertura 2021.

"Les quiero comentar que el día de hoy me reuní con Tomás Boy para platicar de la renovación de contrato, la cual no se pudo dar, no llegamos a un acuerdo económico, y derivado de esto la decisión es, evidentemente, no seguirá con nosotros. Ahora con su hospitalización varios famosos le escribieron como Zague.