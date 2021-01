Los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton asistirán a la toma de posesión del presidente electo Biden

Donald Trump afirmó que él no asistirá a dicho evento

Incluso el ex presidente George Bush estará presente en la toma de posesión

Luego de que el presidente Trump afirmara que no asistirá a la toma de posesión del demócrata Joe Biden, los ex presidentes, Barack Obama, Bill Clinton y hasta George Bush sí harán acto de presencia, según CNN.

Los ex mandatarios de los Estados Unidos,Obama y Clinton, se unirán a Bush en acudir a la ceremonia programada el 20 de enero en el estado de Washington para la transferencia de poder del presidente electo Joe Biden.

El anuncio de los ex presidentes se dio casi al mismo tiempo, que el del republicano Donald Trump, quien aseguró que no asistirá al evento de la toma de posesión de la presidencia.

Según fuentes, tampoco se espera que acuda a la ceremonia la primera dama Melania Trump, quien junto a su esposo saldrán de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Las ex primeras damas también harán acto de presencia

Incluso una asistente de la ex secretaria de estado, Hillary Clinton, mencionó que ella sí estará presente en la toma de poder, junto con las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush.

El ex presidente Jimmy Carter, quien tiene 96 años de edad, convirtiéndolo en el mandatario más antiguo con vida, no podrá asistir a la ceremonia ya que no puede viajar.

El que planea asistir a la toma de poder, pero que solamente espera la invitación, es el vicepresidente Mike Pence, así lo confirmaron este jueves.

Es habitual que un presidente que va saliendo, acuda a dicha ceremonia, aunque no es obligatorio, cabe recordar que Barack Obama sí asistió cuando Trump ganó las elecciones en el año del 2017, incluso Hillary Clinton estuvo presente cuando el republicano la derrotó.