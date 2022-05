Tom Brady se unirá a Fox Sports tras retirarse de la NFL

“Estamos encantados de que Tom se haya comprometido a unirse al equipo de Fox y le deseamos todo lo mejor durante esta próxima temporada”, agregó el mensaje. Tom Brady, uno de los jugadores más notables y exitosos de la NFL, se había retirado, pero poco después cambió de parecer y anunció que regresaría como el ‘quarterback’ de los Buccaneers de Tampa Bay durante al menos una temporada más este otoño, recordó The Hill.

La firma de Tom Brady fue anunciada por el CEO de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, según reportó The Hill. “Durante el transcurso de este acuerdo a largo plazo, Tom no solo narrará nuestros partidos más importantes de la NFL con Kevin Burkhardt, sino que también servirá como embajador para nosotros, particularmente en iniciativas promocionales y de clientes”, expresó Murdoch en un comunicado publicado en Twitter en la mañana del martes 10 de mayo.

Ya tiene decidido su futuro. El mariscal de campo o ‘quarterback’ Tom Brady, una leyenda viviente de la NFL, formará parte de la cadena televisiva Fox Sports al convertirse en analista de fútbol americano luego de que se retire de las canchas, una acción que todavía no se conoce con exactitud.

El jugador está “emocionado”, pero aún no se retira

The New York Times también reseñó que Tom Brady tiene la intención de vestirse a sus 45 años para los Buccaneers de Tampa Bay la próxima temporada. Pero cuando se retire, el trabajo de Fox lo estará esperando y se unirá a otros mariscales de campo prominentes de su generación como Peyton Manning, Drew Brees y Tony Romo para gravitar hacia carreras de alto perfil y muy lucrativas en los medios al final de sus días como jugador.

Tras el anuncio, Tom Brady tuiteó que estaba emocionado, pero que tenía “muchos asuntos pendientes en el campo con los Buccaneers”. Luego de que se retiró brevemente la temporada pasada, decidió volver al ruedo. “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, escribió en aquel momento.