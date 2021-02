The Weeknd presenta espectacular medio tiempo en el Super Bowl LV

The Weeknd presenta espectacular medio tiempo en el Super Bowl LV. El artista canadiense escogido para uno de los shows más visto en el planeta le invirtió de su dinero para dejar el show tal y como lo soñó.

En medio de un espectacular evento con fuegos artificiales salió de ‘en medio de las gradas’, algo nunca antes visto, interpretando su éxito “StarBoy” con un espectacular traje rojo, sumamente brilloso. además de camisa, corbata y guantes negros.

El espectáculo de The Weeknd se torno sumamente romántico al interpretar su exitosa canción “Call out my name”. acompañado por decenas de violinistas.