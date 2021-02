Varios internautas reaccionaron al video donde se ve al mariscal de campo, siete veces ganador del trofeo Vince Lombardi, y dejaron sus opiniones sobre los hechos.

“Cada vez que intento que me guste Brady, me da otra razón más para no hacerlo. Honestamente, esto es vergonzoso y no está bien. Tiene los anillos pero nunca la clase”, dijo un seguidor.

“Tim, deberías estar absolutamente avergonzado de ti mismo por actuar de esta manera. Soy una leyenda de los entrenadores de fútbol juvenil, y es por eso que los llamó fracasos inútiles cuando aparecen con tu atuendo. ¿Cómo diablos se supone que voy a explicarles esto? Bebo en fiestas de campo, no trabajo”, fue otro comentario.

“Tampoco máscara. Pero supongo que eso solo se aplica a los campesinos”, “El tipo tiene un equilibrio excepcional, aunque caminaba dentro y fuera de 2 niveles diferentes sin ayuda de sus manos”, “Solo me preocupa lo que hubiera pasado si te cayeras borracho de ese bote sin chaleco salvavidas”, fueron algunos de los comentarios.

