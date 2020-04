El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo este sábado un llamado a los neoyorquinos a denunciar a través de fotos a aquellos que no cumplan con el “distanciamiento social” de los dos metros para evitar el contagio con el coronavirus.

De Blasio colgó un video en su página de Twitter en que los exhorta “a reportar cualquier situación” como la prohibida aglomeración del público o colas, como podrías pasar los supermercados, donde no se guarde esa distancia.

El coronavirus se ha cobrado en Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, 13.362 vidas, de las que 8.448 han ocurrido en la ciudad de Nueva York, compuesta por cinco condados, indicó Efe.

“Neoyorquinos, están siendo extraordinarios en el distanciamiento social”, dijo el alcalde para acto seguido destacar que “hay algunas personas a las que aún hay que hacerles llegar ese mensaje”.

Indicó ser consciente de que para los neoyorquinos no es fácil mantener el distanciamiento social porque son personas cálidas y les pidió que envíen una foto con la ubicación donde quieran que vean que se está violando esta estipulación.

“Esto es importante, se trata de salvar vidas. Enviar una foto va a ayudar a asegurar que la gente se va a mantener separada” afirmó De Blasio, que el sábado comenzó el día visitando el centro más grande en la ciudad de distribución de comida para los más vulnerables, durante la crisis causada por la COVID-19.

El alcalde señaló además a los neoyorquinos que tras enviar las fotos y ubicación al número telefónico 311-692, los policías se presentarán al lugar donde se registró el suceso. Y los reincidentes serán multados.

De Blasio agradeció ayer los esfuerzos de más de 11.000 conductores de taxis que cada día distribuyen más de un millón de comidas a los más vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

El centro fue establecido en la antigua armería de la Guardia Nacional en el condado de El Bronx, de mayoría hispana.

El programa comenzó en marzo para distribuir comida a quienes no pueden dejar sus hogares para evitar el contagio con la COVID-19, entre ellos ancianos y neoyorquinos con un sistema inmunológico comprometido.

How do you report places that aren’t enforcing social distancing? It’s simple: just snap a photo and text it to 311-692. #AskMyMayor pic.twitter.com/WQdCcVf1Rl

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 18, 2020