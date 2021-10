¡Ya no le importa nada! Las críticas no hacen ni ‘cosquillas’ a Chiquis Rivera

Chiquis Rivera y su cuerpo lucieron en todo su esplendor con escandaloso atuendo

La hija de Jenni Rivera se empoderó y decidió echarle ‘leña al fuego’ Empoderada con un sombrero rosa, unas botas blancas, medias de red y una especie de abrigo negro con estampado de colores, Chiquis Rivera y su cuerpo fueron objeto de polémica por lo que ‘traía de bajo’ pues resulta que la hija de Jenni Rivera se presumió como muchas veces ya lo ha hecho, regia y segura de sí misma. Relacionado Sara Silva fue asesinada a balazos por su novio en un arranque de furia (FOTOS) ¡IRS cambia reglas! Impuestos a negocios pequeños que realicen transacciones de más de 600 dólares Muere de un infarto cerebral el actor cubano de telenovelas Abel Rodríguez (FOTOS) La cantante ganadora del Latin Grammy demuestra que no se necesita ser esquelética y con un cuerpo de modelo para ser una mujer sexy y segura de sí misma, pues con sus tallas ‘imperfectas’ logra que las mujeres la sigan por el mensaje que da siempre orgullosa de su anatomía y esta vez lo demostró de nuevo. Chiquis Rivera y su cuerpo son objeto de polémica Y es que en esta ocasión una serie de fotografías con todo y un video muy sensual, catapultaron a la hija de Jenni Rivera al debate de si fue muy exhibicionista por lo que vistió debajo de su abrigo, que prácticamente dejó expuestas sus partes más íntimas mientras caminaba. La primera fotografía que Chiquis Rivera compartió con sus seguidores fue en cuclillas como últimamente le gusta posar para hacer twerking y con el atuendo escandaloso parecía que no traía nada debajo por lo que escribió en la descripción de la imagen: “Muslos salvan vidas”, haciendo alusión al piernón que se carga.

Guapa, sexy y segura de su cuerpo Chiquis Rivera Ante la pose sensual y con el sexy body negro que marcaba su cuerpo debajo, Chiquis Rivera recibió una gran cantidad de piropos: “perra no perrisima!!!”, “La del sombrero”, “Si supieras chaparrita cuanto te amo”, “Amor de mi vida”, “Qué hermosa luce”, “Chulada de mujer”, “Eres fuego mami”, comentaron varias personas. Sin embargo, el babydoll o body que llevaba debajo del abrigo, se pudo apreciar en el video donde sin más ni más, se abre su parte superior y camina con toda la seguridad del mundo, para que la gente se diera cuenta de que el cuerpo de Chiquis Rivera es perfecto como ella misma lo presume.

El sexy video del cuerpo de la hija de Jenni Rivera En una especie de centro comercial Chiquis Rivera camina y avienta su cabello en forma de coquetería para que la gente percibiera la confianza que tiene en su cuerpo y que no le importan los comentarios que generalmente le hacen malintencionados y le quieren generar molestia. Naturalmente, al hacer su pasarela, la hija de Jenni Rivera conquistó a todos: “Hermosa”, “Janney deberías de tener más cuidado con lo que subes porque cada día me enamoras más”, “Dios mío estás divina”, “Me encanta tu confianza”, “Qué chula”, “Guapísima”, “Luces hermosa como siempre y me encantan tus botas”, le comentaron.

El escandaloso baby doll que tenía Chiquis Rivera para tapar su cuerpo “Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito. 🤍 #LoMejorDeTi”, publicó Chiquis Rivera en una foto en unas escaleras eléctricas donde se puede ver el body negro que porta debajo del abrigo, pero es tan diminuto que los comentarios en la cuenta de ‘Chisme en vivo’ donde se reposteó la foto, se escandalizaron: “Eso no es ser sexy eso es vulgar”, “Que vulgar se ve ya casi se le ve la raya”, “El jamón en su máxima expresión!”, “Ay no le dará pena salir así? debería de verse en un espejo hace el ridículo ese body o lo que tiene abajo ni le queda no es su talla”, “Ya no me gusta sus video y fotos, ya cayó en lo vulgar… y eso que a mi me encantaba seguirla”, “Órale con la vulgarcita lo que tiene que hacer para llamar la atención vulgar y corriente”, se burló la gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA

Orgullosa de su cuerpo, Chiquis Rivera no se preocupa Aparece bailando y sus movimientos no pasan inadvertidos. La cantante Chiquis Rivera una vez más da de que hablar después de aparecer haciendo twerking en su entallado vestido naranja, el cual llevó a los premios Latin Billboard 2021 y seguidores nuevamente vuelven a criticarle, sin embargo en esta ocasión le piden que se opere como lo hizo Adamari López. Todo parece indicar que la hija de Jenni Rivera no le puede dar gusto a ninguno de los internautas en redes sociales, y es que la también cantante se ha convertido en el centro de críticas y burlas después de que apareciera presumiendo un entallado vestido color naranja en la entrega de los Latin Billboard.

La hija de Jenni Rivera aparece haciendo twerking en vestido naranja y la atacan Tras esta ola de críticas que recibió, Chiquis Rivera no se quedó callada y mediante su cuenta de Twitter informó que si ella fuera una mujer delgada y con curvas la gente no la criticaría tanto, sin embargo, afirmó que a ella no parece importarle en lo más mínimo el odio que recibe en redes sobre su cuerpo, ya que confesó que ella era una mujer segura de sí misma: “No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no les tiene miedo a los retos, a tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente (…) Así que los que se les haga fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin cojones, así como a Karol G, me amo y tú también deberías”.

Presume su vestido naranja; aparece haciendo twerking y la atacan Ante estas contundentes palabras, tal parece que Chiquis Rivera siguió su propio ejemplo y en un reciente video se ve como la hija de Jenni Rivera aparecía bailando y mostrando sus caderas en este mismo vestido que levantó un sin fin de críticas, demostrándole al público que ella continuará haciendo lo que guste sin importar lo demás. Y es que a través del video compartido por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, se observa como Chiquis se preparaba para los premios Billboard, cuando de un momento a otro la hija de Jenni Rivera se encontraba ya en el piso bailando y disfrutando de la canción.

Mueve su trasero de un lado a otro; Chiquis Rivera aparece haciendo twerking en vestido naranja y la atacan Al inicio del breve clip, el cual ya cuenta con más de 11 mil reproducciones a pocas horas de ser compartido, se logra ver las largas uñas de la cantante, para posteriormente aparecer en un vestido completamente verde, mientras que de fondo de observan los edificios del lugar y ella se preparaba para la ceremonia de los premios Billboard. Posteriormente a esta breve introducción, Chiquis Rivera se recarga en los barandales de protección y comienza a bailar, mientras que de una transición a otra ya se encontraba con aquel polémico vestido naranja, contoneando su retaguardia y sus curvilíneas caderas de un lugar a otro al ritmo de la canción de fondo.

Le dicen que se opere como Adamari López; Chiquis Rivera aparece haciendo twerking en vestido naranja y la atacan Esta última actividad fue lo que más sorprendió a los millones de seguidores de la cuenta de Suelta la sopa, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto para Chiquis Rivera, quien a pesar de que se veía hermosa con ese entallado vestido naranja, “la hicieron trizas” con sus críticas y opiniones. Una seguidora le dijo que porqué no se operaba cómo lo habían hecho Adamari López, a pesar de que no se ha confirmado este hecho: “¿Alguien le puede decir que se haga la manga gástrica? Así como lo hizo Gaby Espino y Adamari López, tiene actitud y una cara bella, se vería genial si lo hiciera”.