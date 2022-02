Si eres una mujer, entonces estamos dispuestas a apostar que temes—borra eso, detestas—ese momento del mes donde el flujo llega. Claro, tener tu periodo es un buen recordatorio de que no estás embarazada, pero también puede ser un verdadero dolor en la entrepierna. Lo sentimos, teníamos que decirlo. Los cólicos, hinchazón, irritabilidad y la constante preocupación de que tu toalla sanitaria tal vez filtre y arruine tus pants favoritos… tener tu periodo apesta.

Y si tu elección de protección es una toalla sanitaria, puedes añadir estrés en cuanto a seleccionar la correcta a tu “lista de preocupaciones del periodo”. La verdad es que hay miles de opciones cuando se trata de escoger qué toalla usar, y desafortunadamente no es exactamente como un tema hot entre tus amigas, así que nunca sabes en realidad qué escoger o qué protección es la correcta para ti. Es hora de terminar este estigma adjunto con respecto a tener tu periodo, y es hora de comenzar a hablar sobre tu toalla sanitaria.

La cantidad de tollas en la vida de una mujer

De acuerdo con Healthywomen.org: “La mujer promedio usa alrededor de 10,000 productos sanitarios durante su tiempo de vida”. Eso es MUCHO dinero, tiempo, y productos diseñados para recolectar y absorber mucho flujo menstrual con el paso de los años. Pero ¿cómo sabes qué escoger? ¿Por dónde empezar? Aunque hoy en día parezca como si la mayoría de las mujeres optaran por tampones, o incluso están probando la copa menstrual, las toallas sanitarias han existido por MUCHO tiempo, y la gente las ama por unas cuantas y muy buenas razones. Y si eres una de esas fanáticas leales de los tampones, entonces deberías saber que las toallas sanitarias han recorrido un largo camino desde que nuestras abuelas y madres cumplieron la mayoría de edad.

Ya no son como pañales para adultos, y no, no se sentirá como si te estuvieses sentando en tu propia sangre. Ew. De hecho, las toallas sanitarias son discutiblemente más confiables y vienen con menos riesgos que los tampones u otros productos sanitarios. Y tienes montones de opciones basadas en tus necesidades, tu cuerpo y tu confort. Las toallas vienen en una variedad de formas y tallas y hay toallas para la noche, toallas delgadas diseñadas para adolescentes, protectores transparentes, toallas con alas, toallas extra absorbentes… nos entiendes. Solo Always tiene más de 50 productos de toallas sanitarias de donde escoger. Entonces, ¿qué tipo de toallas son las correctas para ti? Aquí hay algunas cosas para reflexionar a la hora de escoger la toalla sanitaria de tu elección.