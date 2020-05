TJX Companies, la empresa matriz de las tiendas TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods, indicó que planea reabrir todas sus tiendas en todo Estados Unidos a fines de junio, reseñó NBC 25 News.

La compañía cerró todas sus tiendas el 19 de marzo y suspendió todas las ventas en línea debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

A principios de mayo, la compañía comenzó a reabrir algunos negocios en ciertos estados y países específicos que lo permitieron.

🗣 ATTENTION ALL SHOPPERS: TJ Maxx, Marshalls and HomeGoods stores plan to reopen all of its stores nationwide by the end of June. https://t.co/c2zUx7DIIb

Hasta el momento, la compañía señaló que ha reabierto más de 1,600 de sus tiendas en todo el mundo.

Según el comunicado de prensa emitido por la compañía matriz, cuando abran las tiendas TJX los clientes deberán podrán esperar las siguientes precauciones:

Asimismo, la compañía indicó que realizarán exámenes de salud diarios y controles de temperatura para todos los empleados de la tienda antes y después de cada turno de trabajo.

TJX Companies, the parent company of TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods announced it expects most of its stores to be reopened by the end of June. https://t.co/aGIHyMtWpA

— WVNS 59News (@WVNS59News) May 29, 2020