Se anticipa que la decisión atraiga a más migrantes a la frontera común, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. El uso de los poderes de salud pública había sido muy criticado por los demócratas y los defensores de la inmigración como una excusa.

¿Cuándo surgirán los ‘beneficios’?

Sin embargo, no entrará en vigor hasta el 23 de mayo a fin de dar tiempo a los funcionarios fronterizos para que se preparen. El cambio fue reportado primero por The Associated Press a mediados de semana. Cada vez era más complicado justificar científicamente la política, ya que las restricciones acababan en Estados Unidos.

La orden federal dice que los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para proporcionar vacunas a los migrantes en la frontera se intensificarán en los próximos dos meses, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.