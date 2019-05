Titánica gestión por la comunidad inmigrante en Dalton (VIDEO)

Página

Nadie pensaría que en el interior de un supermercado lleno de verduras y fiambres se encuentra la oficina de la Coalición de Líderes Latinos de Georgia (CLILA), en Dalton. Allí, a unas 95 millas al noroeste de Atlanta, y durante la mañana de un sábado cualquiera, la gente entra y sale. Algunos por el pan, otros por la leche. Sin embargo, en el centro comunitario, hay un gran grupo de personas que buscan algo totalmente diferente.

Se trata de ‘el sueño americano’. Esa bendita ilusión que los trajo de un país a otro pero que a veces cobra la forma de “papeles” o “documentos”, de idioma o de leyes. Un objetivo de vida que, en ese local, ubicado exactamente a un lado del mercado, se traduce en aprender inglés, repasar para el examen de la ciudadanía o renovar la solicitud para el Programa de Acción Diferido para los Llegados en la Infancia (DACA).

Hoy, dicha organización celebra 13 años ofreciendo estos y otros servicios a la comunidad, en una gestión titánica en la que el mensaje sigue siendo el mismo. “Servir a los demás”, dice su líder América Gruner.

Para Gruner, el ‘sueño americano’ no solo estaba pensado en sus metas cuando migró hace más de 20 años, sino en las de los demás.

“Empezamos en el 2006. En ese entonces había mucha retórica antiinmigrante. En el Senado federal existía un proyecto que buscaba la reforma migratoria. Pero la Cámara de Representantes dijo que no la aprobaría y que la comunidad no quería a los inmigrantes. Hicieron una especie de audiencias a través de todo el país, y una de ellas fue aquí en Dalton. Nos dimos cuenta que nadie habló a favor de la comunidad inmigrante. Para mí, eso fue un grito que se me apagaba”, narró Gruner.