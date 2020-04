Tiroteos en Chicago: Se registra el día más violento del 2020

Siete personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras 21 tiroteos registrados el martes en Chicago, lo que lo convierte en el día más violento de 2020, reseñó FOX Chicago.

Un tiroteo registrado la noche del martes dejó un muerto y a una niña de 5 años y otras dos personas heridas en Gresham.

La policía de Chicago indicó que alrededor de las 7:35 de la noche, un grupo de personas estaba sentado en el porche de una casa en la cuadra 8600 de South Damen Avenue cuando un hombre desconocido disparó mientras conducía un sedán negro.

Paul Boyd, un hombre de Hazel Crest de 37 años de edad, recibió un disparo en el pecho y fue declarado muerto en el hospital Christ Medical Center en Oak Lawn, informó la oficina del forense del condado de Cook y la policía local.

Según la policía, la menor de edad recibió un disparo en el pie y fue trasladada al Hospital Little Company of Mary en condiciones estables. El otro herido, un hombre de 24 años que recibió un disparo en ambos brazos fue llevado al mismo hospital en buenas condiciones, mientras que el otro hombre de 22 años que recibió un disparo en la pierna fue llevado al Centro Médico Christ.

El último tiroteo del día dejó a un hombre muerto en Chicago Lawn al suroeste de la ciudad.

El joven de 26 años estaba dentro de un vehículo estacionado alrededor de las 9:35 p.m. en la cuadra 6100 de South Artesian Avenue cuando recibió un disparo en el abdomen, dijo la policía. El joven fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde posteriormente murió a causa de sus heridas.

Aproximadamente una hora antes, un hombre de 19 años fue asesinado en Gresham en el lado sur.

El hombre fue encontrado en el asiento delantero de un vehículo alrededor de las 8:30 de la noche después de que los agentes que respondieron a una llamada de disparos intentaron detenerlo en la cuadra 8000 de South Carpenter Avenue, dijo la policía.

El hombre tenía una herida de bala en la cabeza y fue declarado muerto en la escena. Dos hombres huyeron del vehículo y hasta el momento no han sido identificados.

Chicago violence: 7 people were killed and 14 more were wounded Tuesday in shootings across the city, making it the most violent day of 2020 so far: https://t.co/2d426DklZJ

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 8, 2020