Un hombre y una mujer murieron tras un tiroteo desde un vehículo cerca de Miami la madrugada de este martes

La policía de Miami encontró más de 88 casquillos de bala en el área tras la balacera

Asimismo, otro tiroteo que dejó 4 heridos se registró en Houston, Texas

Dos nuevos tiroteos en EEUU se registraron este martes. Un hombre y una mujer murieron tras un tiroteo desde un vehículo cerca de Miami, Florida la madrugada del martes, dijo la policía de Miami-Dade. Las autoridades respondieron a la escena en Brownsville después de recibir una alerta de ShotSpotter, que los alertó sobre disparos en el área, alrededor de la 1 de la madrugada del martes, informaron medios de comunicación.

Allí, encontraron un automóvil que se había estrellado contra una valla. Dentro del auto, encontraron a una mujer muerta por heridas de bala y un hombre con heridas críticas. Fue llevado de emergencia a un hospital donde murió más tarde, de acuerdo con la policía.

Tiroteo en Miami deja 2 muertos

La policía dijo a los medios de comunicación que una investigación preliminar indicó que alguien en otro automóvil les había disparado provocando que su vehículo se estrellara. Imágenes de video de televisión mostraron el automóvil accidentado, con docenas de marcadores de evidencia en el suelo, informó The Associated Press.

WPLG informó que cada marcador tenía un casquillo de bala al lado. WFOR informó que la policía encontró más de 88 casquillos de bala en el área. Los investigadores no revelaron las identidades de las dos víctimas. No hubo detalles adicionales disponibles. La policía continúa investigando varios tiroteos que han tenido lugar en el condado desde el fin de semana del Día de los Caídos. No se supo de inmediato si creen que este tiroteo está relacionado con los demás.