Dos personas mueren tras un tiroteo en un centro de distribución de Walmart en California

Al parecer el sospechoso iba camino al hospital y se desconocía su estado de salud

Hay cuatro personas heridas, pero su salud está estable y no presentan peligro

Dos personas murieron luego que se desatara un tiroteo en un centro de distribución de Walmart en Red Bluff al norte de California, informaron fuentes como The Sacramento Bee y The New York Times.

Además han confirmado que hay otras cuatro personas lesionadas, pero que están en buen estado de salud y se recuperan de las heridas.

De acuerdo al Sacramento Bee, les indicaron que también la persona que al parecer realizó los disparos a los empleados de Walmart, lo llevaron al hospital luego de que echara su auto encima de la zona en que se realizaba un cambio de turno.

Por su parte, el gerente de la ciudad de Red Bluff, Rick Crabtree, dijo a la estación de televisión KRCR de Chico: “Hubo un tirador activo, recibió un disparo, la última vez que escuché que estaba en camino al hospital”.

Tras el impacto de su SUV, ésta se incendió y se efectuaron los disparos del hombre contra los empleados, en ese momento los policías enfrentaron al agresor.

Los testigos comentaron al Red Bluff Daily News que una de las víctimas es una mujer que intentaba ponerse a salvo mientras el hombre disparaba.

Los hechos sucedieron alrededor de las 3 de la tarde a solo 120 millas de Sacramento, California, y de inmediato se activaron las alarmas.

Los agentes de la policía local acudieron luego del reporte y se dice que lograron dar en la humanidad del presunto agresor, tras 45 minutos de intercambio de balas.

El sitio Corning Observer detalló de manera textual que el sospechoso era un “hombre blanco con cabello negro, vestido con una camiseta verde y gris y pantalones cortos negros”.

Aunque se dijo que se había herido al que efectuó el tiroteo en un centro de distribución de Walmart en California, aun no estaba claro si estaba vivo.

Se trató de localizar a las autoridades pero por el momento no existió alguna información oficial sobre los hechos.

Los policías acudieron y tras terminar el intercambio de disparos, lograron acordonar el área en espera de los agentes investigadores.

Algunos testigos informaron que un hombre fue aplastado por el vehículo y resultó lesionado de una de sus piernas. Además se indica que se registro un incendio tras el impacto del vehículo.

Al parecer y de acuerdo a uno de los testigos, el presunto agresor utilizó una pistola semiautomática, según lo que comentó a Record Searchlight.

Hasta la tarde de este sábado la información era muy poca y continuaba la confusión sobre los detalles exactos de la agresión.

De inmediato comenzaron a circular imágenes del lugar al que acudieron decenas de unidades de la policía para resguardar el área.

Este hecho causó temor entre los habitantes que intentan rehacer sus vidas luego de un largo encierro a causa del coronavirus.

