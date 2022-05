Sin embargo, algunos padres de familia que se encontraban afuera del lugar mientras sucedían los hechos, pidieron a los policías de manera desesperada que ingresaran y actuaran, por lo que no es pareció y comenzaron a actuar en contra de los papás.

Arrestan a Angeli Rose Gómez, mamá de uno de los niños de la escuela Robb, durante pleno tiroteo en Uvalde, Texas, por la policía, asegura en una entrevista que la mujer otorgó a The Wall Street Journal , y que replicó Univision sobre todo lo que sucedió afuera de la escuela mientras se escuchaban las detonaciones.

Tiroteo Uvalde arrestan mamá: ¿CULPA LA MUJER A LOS POLICÍAS?

Cuando supieron de la balacera, algunos padres de familia llegaron a la escuela, pero se les impidió la entrada, pero al pasar los minutos y saber que el agresor estaba adentro, a los papás se les hizo una eternidad que los agentes no ingresaran para detener la masacre, al menos eso han dicho a otros medios.

Pero Angeli Rose Gómez dijo que no todos corrieron con la misma suerte, porque a ella la esposaron y prácticamente la arrestaron, “La policía no estaba haciendo nada. Estaban ahí simplemente, parados frente a la verja. No corrían ni se dirigían a ninguna parte”. Archivado como: Tiroteo Uvalde arrestan mamá