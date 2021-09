Al menos ocho personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras un tiroteo en una universidad de Rusia

Fotos en redes sociales muestran a algunos alumnos saltando por las ventanas de un edificio

Al momento de la balacera, se encontraban alrededor de 3,000 estudiantes en el campus

Al menos ocho personas murieron y otras 24 resultaron heridas el lunes por la mañana después de que un hombre armado disparase contra la gente en una universidad en la ciudad rusa de Perm, según el Comité de investigaciones de Rusia.

El tirador fue detenido más tarde, según el Ministerio ruso del Interior. En un primer momento no había información sobre la identidad del agresor o cuáles habían sido sus motivos para desatar la balacera en la universidad rusa, informó The Associated Press.

Los estudiantes y el personal de la universidad se encerraron en salones, y la universidad instó a los que podían salir del campus a que lo hicieran. La agencia de noticias estatal Tass citó a una fuente anónima de las fuerzas del orden que dijo que algunos estudiantes saltaron por las ventanas de un edificio.

La Universidad Estatal de Perm, que tiene unos 12,000 estudiantes, dijo que en el momento del tiroteo había unos 3,000 alumnos en el campus. La ciudad, de un millón de habitantes, se encuentra a unos 1.100 kilómetros (700 millas) al este de Moscú.