Un oficial baleó en la cadera al presunto tirador, que se cree que tenía unos 30 años, mientras que los otros cuatro heridos fueron heridos por el sospechoso.Según informó ABC7, los policías recuperaron el arma utilizada por el pistolero de la escena, informó The Sun .

La policía no ha ofrecido mayores detalles sobre lo sucedido y el motivo del sospechoso del tiroteo aún no está claro. Asimismo, las autoridades informaron que ningún oficial de la policía de Nueva York resultó herido en el tiroteo y que la investigación continúa en curso.

Por otro lado, un tiroteo en bar de Des Moines, Washington, deja 3 muertos y 3 heridos, según reportes del portal Fox 13 . La policía recibió varias llamadas alertando sobre este incidente en La Familia Sports Pub and Lounge en las primeras horas de este domingo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, por lo que se insistió en que si se tiene alguna información que dé con los sospechosos de este tiroteo en un bar que dejó 3 muertos y 3 heridos será de mucha ayuda.

Por su parte, Scott Oak, sargento del Departamento de Policía de Des Moines, comentó en entrevista para Fox 13 que la violencia en el condado de King en Washington no tiene control y que sus recursos son muy limitados: “Tenemos poco personal”.

1 muerto y un herido en balacera cerca de campus en Washington

Un hombre fue detenido en relación a un tiroteo la madrugada del sábado en el que murió una persona y otra resultó herida de gravedad cerca del campus de la Universidad Estatal de Washington (WSU, por sus siglas en inglés), según las autoridades.

La policía de Pullman, Washington, identificó más tarde al herido como Brandon C. Gray, de 22 años, un receptor del equipo de fútbol americano de la universidad. El fallecido era Liban A. Barre, de 23 años y residente en Kent, Washington, según la policía. Barre no era alumno de la WSU, según The Spokesman-Review.