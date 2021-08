Se desata tiroteo cerca del palacio de justicia

La reyerta ocurre en la ciudad de Kankakee en Illinois

Reportan dos personas muertas y una herida

Dos personas murieron y otra resultó herida el jueves por la mañana en un tiroteo cerca del palacio de justicia en la pequeña ciudad de Kankakee, en el norte de Illinois, dijo el alcalde, de acuerdo a información de la agencia de noticias AP y del portal The Sun.

El alcalde Christopher Curtis dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que los sospechosos del tiroteo han sido detenidos. Curtis no proporcionó más detalles sobre las víctimas o los sospechosos. Su asistente, David Guzmán, dijo que el área ha sido asegurada y que ya no hay ningún peligro para el público.

INFOMRE OFICIAL

El alguacil del condado de Kankakee, Mike Downey, le dijo al medio de comunicación de WGN TV que el tiroteo ocurrió alrededor de las 9:45 a.m. cerca del juzgado y la cárcel del condado. Downey no proporcionó más detalles.

Kankakee es una comunidad de aproximadamente 26,000 personas ubicada a unas 60 millas (100 kilómetros) al sur de Chicago, pero esta mañana su tranquilidad se vio empañada por este sangriento suceso, con muertos y heridos en el tiroteo cerca del palacio de justicia.