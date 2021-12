No existe una ley de Michigan que requiera que los dueños de armas mantengan las armas fuera del alcance de los niños. McDonald, sin embargo, sugirió que hay más sobre qué fundamentar el caso. Archivado como: tiroteo en Oxford High School.

“Los padres eran las únicas personas en posición de conocer el acceso a las armas ”, dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald. El arma “parece haber estado disponible gratuitamente para ese individuo”, de acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press.

Tiroteo en Oxford High School: ¿Hubo negligencia por parte de los padres?

“Todo lo que puedo decir en este momento es que esas acciones en nombre de mamá y papá van más allá de la negligencia”, dijo a WJR-AM. “Obviamente, estamos procesando al tirador al máximo pero hay otras personas que deberían rendir cuentas”.

Más tarde, en una conferencia de prensa, McDonald dijo que esperaba tener un anuncio "en las próximas 24 horas". Ella había señalado firmemente que los padres de Crumbley estaban bajo escrutinio cuando presentó cargos contra su hijo el miércoles. Jennifer y James Crumbley no respondieron un mensaje dejado por The Associated Press.