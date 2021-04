Sobre el tiroteo en Nebraska de este sábado, según informó el portal de CNN, una víctima fue llevada al hospital con heridas graves, dijo el oficial de información pública de la policía de Omaha, Joseph Nickerson, en un comunicado. Una segunda víctima sufrió una lesión grave en la pierna, pero que no puso en peligro su vida, dijo el teniente Neal Bonacci durante una conferencia de prensa.

“La violencia armada es una epidemia en Estados Unidos, pero no debemos aceptarla, debemos actuar”, exhortó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante el Senado, tras pronunciarse por los más recientes hechos violentos presentados en el país.

En indiana se reportaron 8 muertos

Cuando llegaron a la escena, los agentes se toparon con el escenario de un tiroteo activo, señaló Cook. Al menos diez personas fueron hospitalizadas, de las cuales una tenía un pronóstico grave. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

El agresor del tiroteo en Indiana no fue identificado de inmediato y los investigadores estaban realizando entrevistas y recopilando información. Según Cook, es demasiado pronto para determinar si el tirador era un conocido empleado de la empresa de envíos, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Tiroteo Nebraska