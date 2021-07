Slinkard indicó que tres de los oficiales respondieron al fuego hasta que el sospechoso cayó al suelo y murió baleado, sin embargo, no se sabe si murió por una herida de bala autoinfligida o por un disparo de la policía, informó el medio reseñado.

Las autoridades indicaron que el tiroteo en el motel de Texas continúa bajo investigación y que no parece que se tratase de un incidente de violencia doméstica, asimismo, Slinkard indicó que no creen que el sospechoso conociera a las víctimas.

Por otro lado, cinco personas fueron baleadas, incluida una que murió, y dos o tres niños estaban desaparecidos tras una serie de ataques el sábado por la tarde en Arizona, según la policía de Tucson. Un agente disparó al sospechoso, que sufrió heridas graves, informó The Associated Press.

El agente devolvió los disparos y baleó al sospechoso, que quedó herido grave. El policía no resultó herido. “Este es un incidente muy trágico, espantoso, con muchos interrogantes”, dijo Magnus.

Dos de los heridos estarían involucrados en el propio tiroteo y la tercera herida es una mujer que asistió al partido, cuya vida no corre peligro, según informó esta noche Ashan Benedict, subjefe de la policía de Washington.

Uno de los autos fue interceptado

Los dos autos huyeron de la zona, pero uno de ellos fue interceptado por la policía y sus dos ocupantes, heridos, están siendo atendidos en un hospital para ser interrogados después. La Policía está investigando el incidente, pero asegura que “no hay una amenaza activa en este momento”.

“Fue una escena caótica”, dijo el jefe de los umpires Mark Carlson, en declaraciones a The Associated Press. “Oímos lo que sonó como disparos. No sabíamos de dónde venían”. Una treintena de policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos estaban en la calle aledaña al Nationals Park, por el lado de la antesala. Un helicóptero sobrevoló el estadio.