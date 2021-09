Cuatro personas fueron baleadas, tres de ellas gravemente heridas, cerca de una estación de tren del sur de California el viernes por la noche

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos siguen prófugos

Otras ocho personas resultaron heridas en un accidente automovilístico cercano al tiroteo que involucró oficiales de policía

Al menos cuatro personas resultaron heridas de bala, tres de ellas gravemente heridas, luego de que se desatara un tiroteo en la estación de metro de Willowbrook, Rosa Parks en el Sur de California el viernes por la noche.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD en inglés), la balacera se informó alrededor de las 7:40 de la noche. Los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles fueron llamados a la estación de tren en la comunidad no incorporada de Willowbrook, a unas 13 millas (20 kilómetros) al sur del centro de Los Ángeles, acudieron al lugar a las 7:45 de la noche.

Tiroteo en metro de California deja varios heridos

Los agentes llegaron para encontrar a las cuatro víctimas con heridas de bala, dijo Montenegro. Inicialmente, tres de las víctimas se encontraban en estado crítico y la cuarta presentaba lesiones que no se creían tan graves, reseñó The Associated Press.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, las víctimas del tiroteo en el metro de California fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento por las heridas de bala, informó ABC7 News.