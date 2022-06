” Si hubiera tenido más balas allí, me habría disparado”

Fue en ese momento cuando el testigo dejo haber sido una victima más, pero resultó que el arma ya no tenía balas: “Tenía que estar vacío porque me apuntó con el arma y estaba vacío. Estaba vacío”, dijo el hombre. “Oh, me habría disparado. Si hubiera tenido más balas allí, me habría disparado”, dijo el hombre.

Los detalles de la policía son limitados, pero la tienda estuvo cerrada por el resto del día mientras los investigadores buscaban respuestas. Testigos dicen que el atacante salió corriendo. Los que trabajan adentro dicen que están destrozados. “Nunca se suponía que sucedería. Nunca debería haber escalado así. No sé, el joven tenía algo en mente”, dijo otro testigo. Archivado como: Tiroteo McDonald’s East Atlanta