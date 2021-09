El Departamento de Policía de North Little Rock dijo que actualmente están investigando el tiroteo ocurrido en McDonalds de 4008 McCain Blvd e instó al público a evitar el área. En fotos publicadas en redes sociales se ve como los oficiales de la policía cubrieron el suelo del estacionamiento del restaurante con docenas de marcadores de evidencia.

Según el medio, las víctimas recibieron disparos mientras estaban sentadas en dentro de un auto dec color negro. Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, informaron que el fallecido era quien conducía el vehículo. La policía no ha informado si ha capturado al sospechoso del tiroteo.

Un tiroteo en un McDonalds en North Little Rock, Arkansas dejó al menos un muerto y un herido en “estado grave”. Según los informes, la policía respondió a una llamada sobre unos disparos en la cadena de comida rápida este martes después de las 6:30 de la mañana hora local, informó The Sun .

Tiroteo en drive thru de Wendys deja tres personas muertas

El tiroteo en McDonalds no fue el primero en un restaurante de comida rápida del día. Esta misma mañana en el restaurante de comida rápida Wendys, se registró una balacera que dejó un saldo de tres personas muertas en el drive thru de Hallandale Beach, Florida, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun.

Los trágicos hechos sucedieron durante la madrugada de este martes, poco antes de la 1 de la mañana, cuando en el lugar fueron encontradas tres personas luego de que se escucharan varios disparos producidos por arma de fuego, lo que alarmó a todos los que se encontraban presentes.