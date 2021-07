De acuerdo con un comunicado emitido por Joseph Perkins, el jefe de policía de Middleborough, hasta el momento no se han reportado heridos , sin embargo, han pedido a los residentes en el área de 201 West Grove St. (ruta 28) que se refugien en algún lugar mientras la policía busca y captura al sospechoso.

De acuerdo con The Sun , el tiroteo ocurrió en un lugar cerca de un negocio de afilado de afilado de cuchillos, aunque las autoridades no lo han confirmado. Los agentes de la policía del estado de Massachusetts confirmaron que estaban colaborando con la policía local para ayudarle a encontrar al pistolero.

“Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso. Cualquiera que crea ver a alguien que se ajuste a esta descripción debe llamar al 911 inmediatamente. No se acerque al hombre”, escribieron las autoridades en el comunicado de prensa.

Las autoridades confirmaron que el joven, que aun no había sido identificado, había muerto en el centro médico, informó Delaware Online . No indicaron dónde le habían disparado, ni ofrecieron más detalles sobre el caso. Posteriormente, se conoció que se trataba del famoso bailarín con millones de seguidores en redes sociales.

“Nos lo quitaron debido a un acto sin sentido de violencia armada. Desafortunadamente, debido a la legalidad, no podemos brindar mucha información sobre los eventos que rodearon su fallecimiento. Sin embargo, la familia está trabajando diligentemente para hacer justicia para Swavy”, continuaron explicando.

“¡Esto es solo el comienzo, siempre mantendremos vivo su nombre y continuaremos su legado! El impacto que tuvo en los demás sigue siendo incomparable: por respeto a nuestra familia, le pedimos que se abstenga de dar información falsa o no confirmada sobre Swavy”, concluyó el comunicado, no sin antes apuntar las fuentes oficiales de la familia.

Reaccionan sus seguidores

Una vez que se dio a conocer la noticia, los seguidores del tiktoker inundaron las redes sociales lamentando su partida. “BRO NO. POR FAVOR, NO ME DIGAS QUE ES REAL”, escribió un incrédulo en su última publicación de Instagram.

“Rip”, “Descansa, amigo”, “no, esta mierda es increíble hermano”, “vuela alto, hombre”, “TE AMO BRO #ripswavy”, “Te amo hermano”, “Te amamos y te extrañamos”, “Te amo hombre”, “Te extraño hermano”, “enviando mi más sentido pésame a toda su familia y amigos. Disfruté tiktok por él”, “TE AMAMOS SWAVY”, “Swavy vuelve por favor”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos. Archivado como: tiroteo Massachusetts.