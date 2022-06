El médico, Preston Phillips, fue asesinado a tiros el miércoles, junto con la doctora Stephanie Husen, la recepcionista Amanda Glenn y el paciente William Love, reveló la policía, de acuerdo con The Associated Press. El ataque ocurrió en terrenos del Saint Francis Health System en Tulsa.

Un hombre que culpaba a su cirujano por el dolor persistente que sufría tras una operación reciente de la espalda compró un fusil semiautomático tipo AR y abrió fuego horas después en una oficina médica en Tulsa, Oklahoma, matando al médico y a otras tres personas, de acuerdo con The Associated Press.

¿Quién era el doctor por el que el tirador armó la masacre?

Un número telefónico de una dirección para un Michael Louis en Muskogee no estaba operando el jueves, afirmó The Associated Press. Phillips era un cirujano ortopédico especializado en la cirugía de la columna y la reconstrucción de articulaciones, de acuerdo con un perfil en el portal de la clínica.

Fue el médico jefe del equipo de básquet femenino la WNBA en Tulsa hasta que la franquicia se fue del estado, de acuerdo con Tulsa World. La policía cree que Louis compró las armas legalmente, dijo Franklin. Louis compró el fusil semiautomático la tarde del tiroteo y una pistola el domingo previo, añadió.