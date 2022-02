El tiroteo se desató en un bar de narguile o hookah llamado Melody Hookah Lounge, a una cuadra del campus universitario de Virginia Tech, justo antes de la medianoche del viernes 4 de febrero, precisó la policía de Blacksburg en un comunicado citado por los periódicos New York Post y The Sun en la madrugada del sábado.

El alcance total de las lesiones causadas aún no está claro. La policía de Blacksburg dijo que seguía investigando el tiroteo en el bar. La zona del centro de Blacksburg alberga varias tiendas y restaurantes, además de algunos edificios del campus universitario, acotó el reporte del diario The Sun.

Las víctimas eran familiares

Los investigadores no dijeron específicamente si creen que Nathan Larry Mayfield fue quien atacó a los dos jóvenes al desatar el tiroteo en la casa, pero manifestaron que no están buscando a ningún sospechoso por el crimen, apuntó el informe de 11 Alive, que también indicó que el jueves por la noche comenzó la investigación.

La causa del tiroteo mortal que se registró en una casa de la zona rural de Georgia todavía no se ha determinado, enfatizó Fox 5 Atlanta. Por otra parte, Tyisha Fernandes, del Canal 2, habló con un vecino quien le dijo que escuchó que Nathan Larry Mayfield le disparó a sus dos nietos autistas (Dillion y Joseph) antes de enfrentarse a la policía y dispararse en la cabeza. “Este pequeño pueblo y esta pequeña carretera de aquí, es una locura”, expresó el vecino, quien no fue identificado, en declaraciones con el Canal 2. Por su parte, el periódico local The Atlanta Journal Constitution también acotó que los tres implicados en la balacera eran familiares, pero no especificó el vínculo.