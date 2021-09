Tiroteo Kroger Collierville: Reportan múltiples víctimas

Reportan múltiples víctimas en un Kroger

Las víctimas han sido enviadas a diversos hospitales

Se trata de un tirador activo

Tiroteo Kroger Collierville. Momentos de terror se están viviendo dentro de un supermercado Kroger, donde la policía de Collierville en Memphis, Tennessee confirmó un tiroteo que ha dejado varias víctimas, según un portavoz de la ciudad, de acuerdo con información publicada por el canal de noticias Action News 5.

Según el diario The Sun, se trata de un tirador activo dentro de una tienda de comestibles Kroger ubicada en el 240 de New Byhalia Road, en la ciudad de Collierville, donde al parecer varias personas han resultado heridas, aunque no se sabe su condición, solo que han sido trasladadas a distintos hospitales.

Tiroteo Kroger Collierville: Terror en el supermercado

Tras los reportes del tiroteo en el Kroger de Collierville, las escuelas de la ciudad enviaron una alerta a los padres el jueves por la tarde sobre un tiroteo activo fuera del campus cerca de la escuela secundaria. Los estudiantes se refugiaron en el lugar hasta que la policía aseguró la escena, según una segunda alerta. La escuela secundaria está cerca de Shelby Drive y South Byhalia Road.

Según Action News 5, la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby está ayudando a la policía de Collierville, pero no se dio a conocer de inmediato ninguna otra información. Los agentes de la ATF están en camino. Mientras tanto, The Sun reportó que se escuchó a alguien decir que un sospechoso estaba bajo custodia, pero esa información no se ha confirmado que esté relacionada con el incidente de Kroger.