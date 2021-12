La policía aseguró que el sospechoso que no ha sido identificado se dio a la fuga por lo que aún continúan buscándolo. El hombre vestía un gorro blanco, una máscara blanca y una sudadera con capucha negra, informó el diario de noticias The Sun. Para ver el video del tiroteo en Killeen Mall haga click AQUÍ .

¿Un tiroteo al azar?

La policía local indicó que hasta el momento no estaba claro si el tiroteo fue un acto violento al azar o si estaba dirigido o a una persona en particular. Asimismo, las autoridades indicaron que si bien el área ya se encontraba despejada aún no habían realizado ningún arresto vinculado a la balacera, informó The New York Post.

La policía reveló que el tiroteo en Killeen Mall había desatado “mucho caos” cuando la policía emitió una orden de refugiarse en el lugar. El sospechoso presuntamente disparó 10 tiros en la tienda minorista Finish Line.