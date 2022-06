Tiroteo Iverson Mall Maryland: ¿Cuántas personas resultaron heridas?

Hasta el momento, la policía del condado de Prince George informó que al menos tres personas resultaron con heridas de bala. Se encontraban cerca de un restaurante Chipotle en Shops at Iverson en Temple Hills, Maryland, el viernes por la tarde, indicó NBC Washington. La policía recibió el informe, después de las llamadas de emergencia, sobre varias detonaciones.

“Estamos en la escena de un tiroteo en The Shops at Iverson en Temple Hills. Prelim: tres víctimas han sido transportadas con lo que se cree que son lesiones que no ponen en peligro la vida.”, indicó la policía del condado de Prince George a través de un tuit en redes sociales. Por el momento, las investigaciones continúan realizándose en el lugar de los hechos. Archivado como: Tiroteo Iverson Mall Maryland