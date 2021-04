Al menos 8 personas murieron tras un tiroteo en un almacén postal de Estados Unidos

“Vi a un hombre con algún tipo de metralleta, un rifle automático, y estaba disparando al aire”, contó un testigo de la masacre

De acuerdo con la policía, el presunto sospechoso del tiroteo se suicidó

Al menos ocho personas murieron el jueves por la noche por disparos durante un tiroteo en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx en Indianapolis. Además de los ocho muertos en el ataque, el autor del tiroteo parece haberse suicidado, según la policía.

Decenas de personas más resultaron heridas en el tiroteo registrado cerca del aeropuerto internacional de Indianapolis, explicó una portavoz de la Policía de Indianápolis, Genae Cook. Según Cook, el ataque ocurrió poco después de las 11 de la noche hora local en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis en el que trabajan 4.500 personas.

Tiroteo en Indiana deja 8 muertos

Cuando llegaron a la escena, los agentes se toparon con el escenario de un tiroteo activo, señaló Cook. Al menos diez personas fueron hospitalizadas, de las cuales una tenía un pronóstico grave. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

El agresor del tiroteo en Indiana no fue identificado de inmediato y los investigadores estaban realizando entrevistas y recopilando información. Según Cook, es demasiado pronto para determinar si el tirador era un conocido empleado de la empresa de envíos, de acuerdo con The Associated Press.