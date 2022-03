Tiroteo iglesia Arden Arcade: ¿A qué hora ocurrió?

Los equipos del SWAT y de bomberos, llegaron al lugar del incidente e informaron que las carreteras fueron bloqueadas a partir de las 5:45 p. m., de está tarde. En los reportes de las autoridades, se anunció que el incidente comenzó justo antes de las 5:30 p. m., cuando se llamó a los oficiales por un tirador activo en “The Church in Sacramento”.

Al momento, no se conoce si las autoridades tienen información de quien es el tirador pero los testigos anunciaron que había sido un hombre no identificado que abrió fuego en contra de las personas que se encontraban en el centro religioso. El estado actual del sospechoso, o su identidad, no se conoció de inmediato, informó BNO News. Archivado como: Tiroteo iglesia Arden Arcade