A través de un tuit, la Fiscalía escribió lo siguiente: “La @FGEQuintanaRoo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad”.

Información publicada en diferentes medios como The Sun , Latinus , ADN 40 y otros más, comenzaron a sacar información sobre el hecho. En un principio los datos estaban confusos, se hablaba de un tirador activo, luego de la irrupción de un comando armado y después de un secuestro y escape por el mar a bordo de una lancha, pero luego la Fiscalía tuvo que confirmar lo que realmente sucedió.

Tiroteo hotel Cancún: PIDIERON AYUDA EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DE UN VIDEO

Turistas que se encontraban en el interior del resort expresaron su miedo por redes sociales y un video que circula en Twitter desvela los momentos de angustia que vivieron turistas y empelados. Tuvieron que subir a los pisos más altos y sentarse para evitar ser víctimas de la refriega, que en esos momentos no estaba claro qué era lo que sucedía.

Andrew Krop, le dijo a The Sun que, según los informes, el tiroteo tuvo lugar poco después de las 3 p.m., hora local. “Se han estado hospedando en el resort Hyatt Ziva en Cancún. Hace aproximadamente media hora, me llamó y me dijo que los hombres habían asaltado la playa con ametralladoras y habían comenzado a disparar. “Corrió con algunos amigos y está escondido encerrado en una habitación en este momento”, agregó Krop. Para ver el video haz click aquí.