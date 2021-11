De acuerdo con The Sun, en Aurora se vivieron momentos de incertidumbre cuando tiradores activos ingresaron en la zona de Hinkley High School esta tarde de viernes. El medio de comunicación, informó que el tiroteo se desarrolló en el estacionamiento de la escuela ubicada en Aurora poco después de las 12:30 p.m., hora local.

“ 2 personas han recibido disparos, en el estacionamiento de Hinkley HS , 1250 S. Chambers. Ambos transportados al hospital. Hinkley está encerrado. Las actualizaciones estarán aquí.”, mencionó la cuenta oficial de la policía de Aurora. Hasta el momento, las autoridades no han mencionado las identidades de las víctimas. Archivado como: Tiroteo Hinkley High School

Por el momento, la policía de Aurora solo ha informado sobre el tiroteo activo que había en Hinkley High School pero no mencionó la identidad de los tiradores. Las autoridades siguen en el lugar de los hechos y se ha informado a los padres de familia que comenzarán a entregar a los menores de edad, pero serán escoltados lejos de los terrenos de la escuela.

En las inmediaciones de la escuela, se logra observar un gran movimiento de padres y familiares quienes esperan información sobre los alumnos que aún se encuentran en el lugar. Medios de información locales, anunciaron que hasta el momento no se indicó a que hora saldrán los estudiantes y que los padres siguen esperando más información; algunos se muestran indignados por la ola de violencia que azota en Aurora.

“Acabo de hablar con otro joven, Víctor. Escuchó los disparos y salió corriendo. Me dijo que quiere que la escuela sea más segura para todos.”, se lee en el tuit que posteó el reportero de Denver News. “Esto es un desastre. Nadie se merece esto”, dijo el joven estudiante al reportero en la corta entrevista que realizó. Archivado como: Tiroteo Hinkley High School

La policía de Aurora, informó que se registró un tercer herido durante el tiroteo que se registró en la escuela de Aurora, pero ya fue trasladado al hospital. Las autoridades, informaron que aún sigue siendo una escena muy activa por lo que piden a los padres de familia que mantengan la calma y busquen otro lugar para estacionarse; hasta el momento, no se registran detenidos.

En un primer informe, la policía escribió en Twitter : “#APDAlert: Los oficiales están en la escena de un tiroteo en Nome Park, Nome / 12th. Hay varias personas que han recibido disparos, edades o condiciones desconocidas. Central HS está bloqueada. Sospechoso desconocido, que ya no está en la escena”.

Seis víctimas de disparos

“ACTUALIZACIÓN: Una sexta víctima, un joven de 18 años, auto-transportado al hospital con heridas leves”, escribió la policía en su último parte informativo. No ofrecieron detalles sobre el tipo de heridas de los adolescentes, ni indicaron si la vida de alguno de ellos estaba peligro.

También aclararon que el tiroteo no se registró dentro de la escuela, sino en un parque vecino, y que los oficiales habían establecido un “perímetro seguro”, pero la que la institución no se encontraba en Lockdown. “Central High School está en un perímetro seguro, no en un encierro”, explicaron.