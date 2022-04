De inmediato las autoridades policiacas y las escolares se prestaron a cerrar la escuela y las calles aledañas con el objetivo de resguardar y proteger a los presentes, al tiempo que se pidió a la gente que permaneciera en sus lugares de trabajo y no se acercaran al área de conflicto.

En pleno martes un feroz tiroteo se desató en la Erie high school en Pensilvania que ha dejado por el momento un saldo de una persona herida de bala y un detenido, como presunto responsable del violento hecho, sin embargo, no se sabe si el lesionado es un estudiante o del personal, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias The Sun .

Sin embargo, el nombre, así como la edad de la víctima no fueron revelados, por lo que se espera a su recuperación y que en unas horas se puedan conocer más datos, así como el detenido pues no se sabe nada de su identidad ya que está bajo investigación. Archivado como: Tiroteo high school

La policía de Sacramento indicó que sigue buscando a al menos dos personas que abrieron fuego aproximadamente de las 2:00 de la mañana del domingo en los alrededores del distrito de entretenimiento en el centro de la ciudad, donde se encuentra la Golden One Arena, donde se llevan a cabo conciertos y es la sede de los Kings de Sacramento de la NBA. Archivado como: Tiroteo high school

“La escala de violencia que acaba de registrarse en nuestra ciudad no tiene precedentes durante mis 27 años aquí”, sostuvo Lester a los reporteros durante una conferencia de prensa en la delegación de policía. “Estamos impactados y destrozados por esta tragedia. Pero también estamos resueltos como una agencia a encontrar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familias”.

Tiroteo high school: NO CONTROLAN ARMAS DE FUEGO

La violencia en Estados Unidos se nota en las calles, no solo en escuelas sino en centro comerciales o casas, donde salen a relucir las armas de fuego, un problema que as autoridades no han podido controlar, pues circulan por todos lados sin ninguna restricción.

Durante la pandemia se han presentado crímenes de todo tipo, lo que preocupa a las autoridades y más a la población, pues muchos de los tiroteos se han a plena luz del día y sin importar la cantidad de gente que se encuentren en las calles del país.