Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas después de que se produjera un tiroteo en el estacionamiento del Hatmaker’s Bar & Grill en la noche del viernes 29 de abril. La policía acudió a ese establecimiento, ubicado en el 2917 de Tazwell Park, a las 9.45 de la noche y halló a cuatro hombres con heridas de bala, reportó el periódico New York Post en la madrugada del sábado.

¿Se ha arrestado a algún sospechoso?

Las dos víctimas, quienes todavía no han sido identificadas, fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos. Mientras que los dos heridos, tampoco identificados, fueron trasladados al hospital con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, acotó el reporte del New York Post este sábado.

Al menos hasta el momento en que el periódico New York Post publicó la información esta madrugada, las autoridades no habían detenido a ningún sospechoso por el fatal tiroteo ocurrido frente al Hatmaker’s Bar & Grill en Knoxville, y la investigación seguía en curso.