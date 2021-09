Sin embargo, las autoridades no dijeron de inmediato qué ni quiénes provocaron el tiroteo durante el festival que se celebra anualmente. Hubo alrededor de 15 disparos en el tiroteo y el festival se dio por terminado luego de que evacuaran a todos los asistentes. Asimismo, la policía no anunció ningún arresto por el tiroteo.

La policía dijo más tarde que cuatro personas habían recibido disparos y que se esperaba que todas sobrevivieran a sus heridas ya que las mismas no ponían en riesgo su vida, informó la estación de televisión KCTV .

Policía pide a los padres no dejar solos a sus hijos

La policía hizo un llamamiento a los padres instándolos a que no dejen a sus hijos menores de edad sin la compañía de un adulto

ya que había muchos niños no acompañados en el carnaval que debían ser recogidos. “No traigas a tus hijos aquí y los dejes, no dejes que se queden sin supervisión y tú te quedes aquí arriba con ellos, asegúrate de que haya un adulto responsable con ellos”, dijo el oficial de policía Jack Taylor.

“Y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es asegurarnos de que sepa que cuando traemos a nuestros hijos aquí a algo como esto, un adulto se queda con ellos o al menos está en el área, en caso de que suceda algo así. Nosotros, si algo malo sucediera como lo que sucede esta noche y usted sabe que su menor que dejó aquí se convierte en una víctima, no tenemos forma de comunicarnos con usted y no tenemos forma de hacerle saber que su ser querido ha estado involucrado”.