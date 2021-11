Tiroteo estación trenes Michigan: ¿QUÉ HICIERON LOS QUE PROVOCARON LA BALACERA?

La jefa de policía de Durham, Patrice Andrews, le dijo a la prensa que el tiroteo sucedió aproximadamente a las 3:20 de la tarde dentro del centro comercial The Streets at Southpoint durante un pleito entre dos grupos que se conocían. Indicó que una de las víctimas es un menor de 10 años que fue impactado por una bala que rebotó. La policía dijo que al parecer las lesiones no ponen en riesgo su vida, y no dio a conocer más información sobre los otros dos heridos.

Otras tres personas resultaron lesionadas cuando los compradores corrieron hacia las salidas después del tiroteo, agregó Andrews. La policía señaló en un comunicado que la vida de esos individuos no está en riesgo. Los involucrados en la pelea que derivó en el tiroteo huyeron, informó Durham, pero prometió que habrá más arrestos. Dijo que el público ya no corre riesgo.