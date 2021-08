Un tiroteo en una escuela secundaria de Carolina del Norte dejó al menos un estudiante herido de bala

Las autoridades escolares confinaron a los estudiantes en otra escuela como medida de seguridad

Asimismo, la escuela aseguró que ya no se trataba de un tiroteo activo

Un estudiante fue herido de bala y trasladado al hospital después de que estallara un tiroteo en una escuela secundaria de Carolina del Norte este lunes, dijo la oficina del alguacil, informó The Sun.

De acuerdo con el canal local WECT, los estudiantes de la escuela secundaria de New Hanover fueron llevados a otra escuela cercana después del tiroteo donde los mantuvieron confinados como medida de seguridad, dijo el teniente Jerry Brewer de la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover.

Tiroteo en escuela secundaria deja al menos un estudiante herido

“Los estudiantes y el personal de New Hanover High School han sido escoltados a Williston Middle School por el Departamento del Sheriff después de un tiroteo en el campus de New Hanover High School. La oficina del Sheriff ha confirmado que esta NO es una situación de tirador activo”, dijo la escuela en un tuit.

De acuerdo con los informes, el tiroteo ocurrió en la escuela de Wilmington justo antes de las 12 del mediodía hora local de este lunes 30 de agosto. Autoridades escolares informaron que la escuela secundaria había sido cerrada después de que estalló la balacera. “La escuela secundaria New Hanover está actualmente cerrada. Estamos pidiendo a las familias que NO vengan al edificio”, escribieron.