Estalla tiroteo en High School de Las Vegas

Autoridades cerraron el plantel y se encuentran investigando los hechos

El incidente dejó cinco adolescentes heridos

TIROTEO TERMINA EN TRAGEDIA. Cerca de Chaparral High School de Las Vegas, se anunció que un par de adolescentes comenzaron a dispararse unos a otros alrededor de varios estudiantes. Las autoridades, fueron informadas sobre el incidente y se llegó a informar que se encontraban en el lugar buscando a los tiradores activos.

Hasta el momento, no se conoce si los adolescentes involucrados en el tiroteo son estudiantes de Chaparral High School, pero si informaron que cinco adolescentes heridos se encuentran en el hospital de la zona. No se conoce si hay detenidos por el momento, pero sí mencionaron que el movimiento sigue activo. El tiroteo no ocurrió dentro de la escuela, pero aún así se cerró el plantel.

EN PLENO INICIO DE SEMANA OCURRE TIROTEO

Autoridades, anuncian que se inició un tiroteo cerca de las instalaciones de Chaparral High School en Las Vegas. De acuerdo con la información, se dio a conocer que varios adolescentes empezaron a dispararse unos a otros sin importar que cerca del lugar, habían más jóvenes cerca del lugar; la Policía Metropolitana de Las Vegas, dio a conocer el incidente.

La policía, informó que el tiroteo ocurrió el lunes por la mañana en Don Carlos Drive y East Katie Avenue, cerca de Chaparral High School, señaló The Sun. Los medios de comunicación, informaron que el tiroteo sigue activo por lo que piden a los habitantes que eviten la zona y a los padres de familia, que esperen el comunicado de la escuela.