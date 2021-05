Las autoridades de la pequeña ciudad de Rigby en Idaho, están la escena al tiempo que inicia la investigación sobre el tiroteo que dejó 3 heridos en la escuela secundaria de Idaho. Las condiciones de las víctimas no se dieron a conocer de inmediato.

“Hoy hemos tenido la peor pesadilla que puede encontrar un distrito escolar. Tuvimos un tiroteo en la escuela aquí en Rigby Middle School. Lo que sabemos hasta ahora es que el tirador ha sido detenido. No hay más amenazas para los estudiantes “, dijo el superintendente del distrito escolar de Jefferson, Chad Martin KJZZ.

Se ordenó la evacuación de la escuela secundaria de Rigby, que pidió a los padres recoger a sus hijos tras los primeros reportes, los padres que no pudieron ser recogidos fueron llevados a sus casa en autobús, según reveló KJZZ este jueves.

“Tirador de la escuela muerto. Te amo mucho, lo prometo. Oh “nvm” (nevermind, ni pensar) en que es un simulacro. Escuchamos disparos reales. No, de verdad te amo. Te quiero mucho mamá”, sería el texto del chat que supuestamente escribió un menor que presenció el tiroteo.

“A las 10:45 am, recibimos información tanto de la oficina del alguacil del condado de Bonneville como de la de Jefferson de que no existe ninguna amenaza para el distrito escolar de Ririe. En consecuencia, se levantó el procedimiento de “Refugio en el lugar” y continuaron las clases. Se animó al personal y a los estudiantes a estar en alerta máxima durante el resto del día”, apuntó el comunicado.

“Debido a la situación del tirador activo que sucedió en la escuela secundaria Rigby el 6 de mayo de 2021, el distrito escolar de Ririe inició el procedimiento de “Refugio en el lugar” a las 9:45 am del 6 de mayo. Esto se hizo como medida de precaución y clases”, dijo el distrito escolar de Ririe en su sitio web.

Rompen el silencio sobre el tiroteo

“Rezo por la vida y la seguridad de los involucrados en los trágicos eventos de hoy. Gracias a nuestras agencias policiales y líderes escolares por sus esfuerzos para responder al incidente. Me mantengo actualizado sobre la situación”, dijo el gobernador del estado en Twitter sobre el tiroteo en la escuela de Idaho.

Desafortunadamente, no ha sido el único tiroteo reportado esta semana. Y es que0 tres personas murieron y un hombre resultó herido en un tiroteo que provocó un breve enfrentamiento en una casa al suroeste de Miami, Florida, dijo la policía de Miami-Dade, según informó The Associated Press.