Tiroteo en escuela: ANUNCIO

La oficina del sheriff del condado Forsyth anunció en su página de Twitter que el sospechoso, al que no identificó, fue aprehendido. No se brindaron más detalles de momento. “Hace tiempo que no lloraba, pero lo he estado haciendo desde que salí del hospital”, declaró Bobby Kimbrough.

El sheriff del condado Forsyth, que intervino en la escuela con los agentes y policías en la llamada inicial, identificó al estudiante fallecido como William Chavis Raynard Miller Jr. Kimbrough dijo haberse reunido con la familia en el hospital. Archivado como: Tiroteo en escuela