Se desata tiroteo esta mañana de martes 21 de septiembre de 2021 en el restaurante de comida rápida Wendys, dejando tres personas muertas en el drive thru de Hallandale Beach, Florida, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun .

El reporte preliminar de las autoridades lo dio la capitana Megan Jones, quien de manera textual dijo para los medios de comunicación: “Los oficiales respondieron y pudieron encontrar a tres personas que no respondieron y que ahora se declaran fallecidas”.

AÚN NO ESTÁN IDENTIFICADAS

Los policías han dicho que las personas fallecidas no parecen ser empleados de la cadena de restaurante de comida rápida, pero que no se puede saber a ciencia cierta porque todavía no han sido identificadas, por lo que esperaran a que familiares reclamen sus cuerpos para que así sea.

Por ese motivo las autoridades policiacas lanzan el llamado de ayuda: “Si alguien del público tiene alguna idea o puede ayudarnos a armar las piezas del rompecabezas sobre lo que sucedió, sería muy apreciado si se presentaran”, dijo la capitana Megan Jones. Archivado como: Tiroteo en Wendys