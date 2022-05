Los niños suplicaron al 911 que enviaran a la policía “ahora” (pulsa en la imagen para ver el video)

Al parecer, esa información podría no haber sido transmitida a los agentes sobre el terreno, comentó Steven McGraw. “Esa pregunta será respondida”, aseguró cuando se le preguntó directamente si el comandante del operativo en ese momento recibió la información del 911. “No voy a compartir la información que tenemos ahora mismo. Porque no tengo… no tengo la entrevista detallada ahora mismo”.

Pero el video obtenido por ABC News, tomado justo fuera del recinto académico, parece mostrar que los despachadores del 911 sí estaban transmitiendo la información, incluyendo el mensaje de que el salón estaba “lleno de víctimas”. Sin embargo, no está claro quién en la escena, si es que hubo alguien, escuchó las llamadas de los despachadores.