El periódico New York Post reportó que otras tres víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Robb fueron identificadas por sus familias como los pequeños Nevaeh Bravo, cuya edad no se precisó; Uziyah García, quien iba a cumplir 10 años este verano y cursaba el 4to grado, y Xavier López, quien tenía 10 años y también estaba en 4to grado.

Muchos de los heridos fueron llevados al Hospital Uvalde Memorial, donde se pudo ver a familiares que salían llorando del complejo. Las autoridades no han revelado aún el móvil del ataque, pero identificaron al tirador como Salvador Ramos, quien vivía en una comunidad a unos 135 kilómetros (85 millas) al oeste de San Antonio. Según las fuerzas del orden, actuó solo, indicó el informe textual de AP.

Antes de desatar el tiroteo en Uvalde, Salvador Ramos le disparó a su abuela

Antes de dirigirse a la escuela, Salvador Ramos le disparó a su abuela, agregó Gutierrez. Otros funcionarios dijeron más tarde que la mujer sobrevivió y que estaba siendo tratada, aunque se desconocía su estado. Los investigadores creen que el acusado, quien fue abatido en la escuela, publicó fotos en Instagram de las dos armas que empleó en el tiroteo, y estaban revisando si realizó alguna declaración en internet aludiendo al ataque en las horas previas, dijo un funcionario de las fuerzas de seguridad citado por AP.

Las autoridades estaban ejecutando varias órdenes de registro el martes en la noche y recopilando celulares y otros registros, agregó. Los investigadores trataban además de contactar con su familia y rastreaban las armas. El oficial habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los detalles de una investigación en curso.