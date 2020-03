La noche del miércoles hubo un tiroteo en Tulare, California, que dejó como saldo un muerto y seis herido.

Entre los heridos hay una niña de 7 años que está grave.

Un hombre armado se acercó a un memorial por un fallecido en accidente de auto y disparó a mansalva.

La policía de Tulare respondió a un tiroteo el miércoles por la noche que dejó a un hombre de 23 años muerto y a una niña de 7 años peleando por su vida, además de dos hombres y dos mujeres más, heridos.

Los informes iniciales dicen que los tiroteos comenzaron alrededor de las 10:20 pm en un complejo de apartamentos en Tulare Avenue y I Street, frente a un skatepark en Tulare.

1 killed, 5 injured including 7-year-old child in California shooting https://t.co/LruXCJMtGA — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) March 5, 2020

Un testigo ocular en la escena dice que el tiroteo ocurrió durante una celebración de un evento de vida celebrado en un departamento. El testigo dijo que un hombre armado se acercó a la reunión en un departamento y abrió fuego.

“Había sangre por todas partes”, dijo.

#UPDATE: Just spoke w/ 2 people who witnessed shooting. They were attending a family gathering after a funeral when someone opened fire. One woman who was grazed in thigh said a 7yo girl was shot and 5 other ppl. We are working to confirm with police that information @ABC30 pic.twitter.com/DR69Lb3GWe — Cory James (@CoryABC30) March 5, 2020

Cuando la policía llegó al complejo de apartamentos, la escena era caótica con 50-60 personas corriendo por todas partes, dijo el Sargento Ed Hinojosa.

#BREAKING Tulare Police confirm 6 people total were shot. 1 man has died. A 7 year old was shot multiple times and taken to Valley Children’s. Her condition , as well as the other 5 victims, is unknown at this time. @ABC30 https://t.co/B50o3QhZHM — Nathalie Granda (@NathalieABC30) March 5, 2020

“Al llegar, la escena era caótica”, dijo Hinojosa. “La gente corría en todas direcciones, algunos tratando de atender a los miembros de la familia que habían sido baleados”.

En el lugar, la policía encontró a seis personas baleadas, una de las cuales fue declarada muerta en el lugar.

Una niña de 7 años también recibió varios disparos, dijo Hinojosa. La pequeña fue trasladada al Valley Children’s Hospital en Madera en estado grave.

Otras tres víctimas, una mujer y dos hombres, estaban siendo tratados en el Centro Médico Kaweah Delta y Tulare Adventist Health.

La cuarta persona herida, una mujer, fue alcanzada por una bala y se negó a ir al hospital, según la policía.

#BREAKING: New eyewitness video shows the scene of a shooting in Tulare, California where two people are dead and as many as six people have been injured. pic.twitter.com/LFOjXMVoFL — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 5, 2020

Los vecinos dicen que el área ha tenido “muchos problemas”, pero nunca esperaron algo así. Las autoridades, por su parte, dicen que es posible que este tiroteo esté relacionado con pandillas en base a algunos de los lazos del hombre que fue enterrado.

“Creemos que puede estar relacionado con pandillas, aunque no está clara la afiliación”, dijo Hinojosa. Añadió que todo el Departamento de Policía de Tulare estaba ayudando a investigar la escena.