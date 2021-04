Tiroteo en tienda y gasolinera. Un hombre armado abrió fuego varias veces, una de ellas en una tienda y gasolinera de Pensilvania

En el ataque murió hombre, que fue identificado esta mañana como Ramón Ramírez, de 31 años

El pistolero se quitó la vida posteriormente de un disparo en la mano y el pecho

Tiroteo en tienda y gasolinera. Un hombre armado mató a una persona e hirió a otra afuera de una tienda de conveniencia en el este de Pensilvania antes de suicidarse en una guardería, según informes policiales que citó el New York Post. Las autoridades dijeron que el tiroteo en Upper Macungie Township, en los suburbios de Allentown, comenzó cuando un hombre a bordo de un Toyota Corolla blanco disparó contra una mujer que conducía su automóvil en la Ruta 22, informó el diario local Morning Call.

El atacante, que fue descrito en las transmisiones de radio de la policía como un hombre que sostenía una pistola 9 mm, siguió a la mujer hasta el estacionamiento de una tienda de conveniencia Wawa, dijo el fiscal de distrito del condado de Lehigh a los reporteros en una conferencia de prensa.

Hirió a un hombre y mató a otro

El hombre armado hirió a un hombre en un automóvil en el Wawa y le disparó fatalmente a un camionero mientras echaba gasolina, dijo Martin. Luego, el atacante huyó a pie a una guardería a un cuarto de milla de distancia, donde se disparó a sí mismo en la mano y el pecho, lo que causó su muerte, dijo Martin a la prensa.

La mujer que fue el primer objetivo del atacante no resultó herida y no sabía que su automóvil recibió un disparo hasta que llegó a la tienda Wawa y vio un agujero de bala, dijo Martin. El conductor del Corolla le disparó al conductor de un Jeep en el Wawa, dejando a la víctima con lo que parecían ser lesiones que no amenazaban la vida, dijo Martin.

